VIDEO Mujer vive con más de 480 gatos que rescató de la calle

En el mundo existen personas que tienen como prioridad tener un impacto positivo, algunos apuntan a la sociedad, con la ecología y otros con los animales, en este último rubro destaca la historia de Maryam al Balushi, quien se ha dedicado a salvar gatos callejeros a los que alimenta y les da un hogar, siendo que actualmente ya tiene 480, además de 12 perros.

La mujer radica en Mascate, la capital de Omán y se trata de una funcionaria retirada que fuera huérfana desde infancia y viera en los animales una mayor fidelidad y aprecio que en los mismos humanos.

Tiene 480 gatos… ¡y quiere más!

“Encuentro que los animales, en particular los gatos y los perros, son más fieles que los humanos”, explicó.

Al tener 480 gatos, no todo es felicidad a su alrededor porque los vecinos se han quejado en numerosas ocasiones, pero eso no ha impedido que Maryam al Balushi se mantenga firme en la idea de adoptar a más felinos.

¿Es peligroso convivir con muchos gatos?

Si pasamos muchas horas fuera de casa, sí es recomendable tener una pareja de gatos, principalmente para que no sufran todo el tiempo que nos encontremos fuera. No obstante, tener 10 gatos o más en casa no es una situación ideal, principalmente por los siguientes motivos:

¿Podemos cubrir todas sus necesidades básicas? Tener un número elevado de gatos en el hogar puede disparar nuestros gastos entre la comida, la arena o los juguetes.

Tener un número elevado de gatos en el hogar puede disparar nuestros gastos entre la comida, la arena o los juguetes. ¿Tenemos en cuenta un buen estado de salud de todos ellos? Aunque en un principio todos estén vacunados, esterilizados y con chip, la propagación de un virus puede afectarles a todos, por lo que el coste veterinario se dispararía enormemente. Si no podemos costear una situación de este tipo (por muy improbable que sea) no tenemos el número de gatos ideal en nuestro hogar.

Aunque en un principio todos estén vacunados, esterilizados y con chip, la propagación de un virus puede afectarles a todos, por lo que el coste veterinario se dispararía enormemente. Si no podemos costear una situación de este tipo (por muy improbable que sea) no tenemos el número de gatos ideal en nuestro hogar. ¿Podemos dedicarles a todos tiempo por igual? Los gatos, al margen del contacto social, también requieren estimulación mental para no sentirse aburridos. Por ejemplo, jugar con ellos, cepillarles o, simplemente, tenerles en cuenta en nuestro día a día es fundamental para que se sientan felices. Si no dedicas tiempo a tus gatos, en poco tiempo empezarás a observar conductas destructivas y hasta estereotipias.

Los gatos, al margen del contacto social, también requieren estimulación mental para no sentirse aburridos. Por ejemplo, jugar con ellos, cepillarles o, simplemente, tenerles en cuenta en nuestro día a día es fundamental para que se sientan felices. Si no dedicas tiempo a tus gatos, en poco tiempo empezarás a observar conductas destructivas y hasta estereotipias. ¿Conocemos la personalidad de nuestros gatos? Identificar el lenguaje felino y conocer el carácter de cada uno de nuestros gatos es muy importante para saber si se encuentran bien, si necesitan más atención que el resto, si debemos potenciar su conducta exploratoria, etc. Tener demasiados gatos puede hacer que no nos fijemos en conductas de demanda de atención o en problemas relacionados con la salud, por ejemplo.

Internacional

Maryam al Balushi no tiene una mascota… sino cerca de 500. Pese a las quejas de los vecinos y los gastos que no dejan de aumentar, esta antigua funcionaria jubilada de 51 años ha acogido en su hogar unos 480 gatos y 12 perros. Video AFP pic.twitter.com/cSH9l1sje9 — TCS Noticias (@tcsnoticias) November 28, 2020

Tengo muchos gatos en mi casa, ¿qué hago?

Si has contestado no a cualquiera de estas preguntas, es que probablemente tienes más gatos de la cuenta. Reflexiona acerca de si esta es una actitud correcta o si por el contrario, deberías plantearte buscar segundos hogares para tus felinos.

