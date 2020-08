VIDEO: Mujer toca el piano en su casa destruída por explosión en Beirut

En las redes circula un video grabado en la capital libanesa, Beirut, en el que aparece una mujer mayor tocando el piano en un salón con ventanas rotas y cortinas por el suelo.

El miércoles una gran explosión en el puerto de la ciudad provocó la muerte de al menos 135 personas y dejó cerca de 300.000 desplazados, en tanto que el gobernador de Beirut estima que causó daños que oscilan entre 3.000 y 5.000 millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Otra explosión! en Corea del Norte al menos 15 muertos

Después de la explosión, decenas de videos y fotografías se volvieron virales tras dar testimonio del desastre, sin embargo, este nuevo video que ha comenzado a circular en redes sociales da un poco de cama después de la tragedia.

Según las autoridades libanesas, la tragedia fue provocada por una explosión en una bodega donde se almacenaban 2.750 toneladas de nitrato de amonio, sustancia química explosiva.

Además de estos videos, la agencia espacial rusa Roscosmos ha publicado una imagen que ofrece una vista desde el espacio de las secuelas de la explosión en el puerto de Beirut que tuvo lugar el 4 de agosto y dejó más de 100 muertos y 5.000 heridos.

La fotografía de Roscosmos fue tomada por el satélite ruso de teledetección terrestre Kanopus-V. En la imagen se puede apreciar que casi todos los edificios cercanos al centro de la detonación fueron destruidos hasta los cimientos. En el sitio, donde se almacenaban los explosivos, se formó un cráter de unos 70 metros, que se llenó de agua de mar.

Before/After satellite image over Beirut, #Lebanon 🇱🇧 taken by Pléiades satellites🛰

Before: 25 Jan. 2020

After: 5 Aug. 2020

Copyright @Cnes/@AirbusSpace pic.twitter.com/YdgJ8UY2PF

— Airbus Space (@AirbusSpace) August 5, 2020