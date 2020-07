Encuentran cuerpos de mujer y sus bebés en estanque de Georgia

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de Georgia fue encontrada muerta junto con sus bebés gemelos dentro de un estanque, en donde estaban sumergidos dentro de un vehículo.

El macabro hallazgo se realizó la tarde del pasado viernes cuando un pescador vio un automóvil en Mayor’s Pond, en Augusta.

An incident report from the Richmond County Sheriff's Office says the case of 25-year-old ShaQuia Philpot and her 10-month-old twin sons being found dead in a submerged car at Mayor's Pond…is a murder-suicide. pic.twitter.com/gThqvsiLBO

— Monique Williams (@MoniqueWRDW) July 28, 2020