Mujeres víctimas destrozos por manifestación del 8M

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, diversos grupos feministas se manifestaron y marcharon para alzar la voz y exigir justicia ante la violencia de género y los feminicidios. Sin embargo, aunque en muchos lados trascendieron imágenes de las manifestaciones pacíficas, en algunos otros ocurrieron destrozos que afectaron a personas que poca responsabilidad tienen en la problemática o heridas fisicas a su propio genero

Uno de los casos mas sonados en redes sociales es el de una joven en Baja California que difundió en sus redes los daños ocasionados a sus vehículos durante la noche de este ocho de marzo.

“Hoy, día de la mujer, un grupo de mujeres fueron a la oficina de mi trabajo a manifestarse, no miré a ninguna mujer solicitando ser escuchada, solicitando apoyo o justicia, simplemente llegaron y destrozaron todo”, señala la mujer en su publicación, donde anexa las fotos de su vehículo rayado y con algunos vidrios rotos.

La mujer señaló que se dañaron los carros de algunos compañeros y que tuvieron que salir por detrás de las oficinas porque estaban rociando gasolina sabiendo que se encontraban dentro.

“De esto no se trata el 8 de marzo. Estas mujeres no me representan”, sentencia la mujer.