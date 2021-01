Mujeres golpean a actriz de Rosario Tijeras por pedirles que usen cubrebocas

Compartir esta publicación













A pesar de todas las muertes y contagios de covid alrededor del mundo, hay quienes se molestan y se ponen agresivos cuando les piden usar cubrebocas.

Esta vez le tocó a la actriz Palmeira Cruz, de la serie Rosario Tijeras, quien fue agredida por unas mujeres después de haberles pedido que usaran el cubrebocas.

La actriz acudió al gimnasio del edificio donde habita y llegaron tres mujeres venezolanas a entrenar sin cubrebocas.

Las mujeres le dijeron “Pinch* india mexicana” mientras le gritaban de cerca y sin cubrebocas. Le jalaron el cabello y la golpearon.

“Se les pidió que se pusieran el cubrebocas por favor, ya que es una regla del gimnasio y por respeto a las demás personas que estábamos ahí, ellas se lo tomaron bastante mal, empezaron a insultarme, a decirme ‘pinche india mexicana’ y muchas otras cosas. Me estaban gritando cerca sin cubrebocas. Cada vez se pusieron más agresivas, empezaron a golpearme entre las dos. No podía salir del gimnasio porque me estaban esperando afuera, comentó la actriz en su denuncia en redes.

“Cada vez se pusieron más agresivas, empezaron a jalarme del cabello y a golpearme entre las dos. Gracias a Dios llegaron las personas de seguridad para ayudarme, no podía salir del gimnasio porque me estaban esperando afuera”, añadió .

Esperamos que no continúen las agresiones contra la gente que exige el uso del cubrebocas, pues se ha convertido en motivo de agresiones físicas y verbales no sólo en México, sino en varias partes del mundo.

