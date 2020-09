Denuncian esterilizaciones masivas de mujeres migrantes en EUA

Grupos de defensa y apoyo legal en Estados Unidos presentaron una denuncia contra personal contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras haber realizado esterilizaciones masivas a mujeres migrantes en por lo menos uno de sus centros de detención (ICDC) en Georgia.

De acuerdo con los testimonios recabados, a un número aún no determinado de inmigrantes se les practicaron histerectomías, una operación quirúrgica en la que se extirpa todo o parte del útero. Las autoridades implicadas advirtieron que esto debe tomarse con “escepticismo”.

