VIDEO: Mujeres protagonizan feroz pelea dentro de un avión

El uso de cubrebocas sigue siendo un tema que divide opiniones, tan es así que estas dos mujeres se enfrentaron en una feroz pelea dentro de un avión porque una de ellas se negaba a utilizar la mascarilla.

En las redes sociales se han difundido imágenes de la pelea que estalló entre dos mujeres a bordo de un avión de American Airlines que se disponía a despegar, cuando una de ellas se negó a ponerse la mascarilla.

El incidente ocurrió el pasado lunes en un vuelo que cubría la ruta entre las ciudades estadounidenses de Las Vegas y Charlotte.

En un comunicado citado por la prensa local, American Airlines aclaró que uno de sus clientes no cumplió con la política obligatoria de la aerolínea de usar elementos de protección personal al abordar el avión para prevenir un posible contagio por covid-19.

Cuando los miembros de la tripulación pidieron a la pasajera que abandonara la aeronave, la mujer “se volvió perturbadora”, provocando un altercado con otros pasajeros, agregó la compañía.

“Nada como un club de la pelea matutino” en un vuelo, “hasta aquí el distanciamiento social”, escribió la autora de la grabación en Twitter. Finalmente, la mujer que se negaba a cumplir con el protocolo de la compañía abandonó el avión acompañada por las fuerzas de seguridad.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today….So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf

— Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020