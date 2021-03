Multa de 200 dólares por llevar mal placa del auto

Toda placa de vehículo debe ser colocada en el exterior del mismo, no menos de 12 pulgadas del suelo, visible de noche a 50 pies de distancia y deben ser dos piezas, una atrás, otra adelante o de lo contrario serán 200 dólares de multa.

Sea metálica o provisional de cartón o papel, en Texas y en 31 estados de la Unión Americana se requieren las dos láminas por vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Reabren bares en los Laredos

Y colocadas horizontalmente, pero no en el tablero del auto, no se deben colocar detrás del cristal parabrisas, sino afuera, en el sitio acostumbrado, es decir, en el área de la defensa, un pie arriba de la superficie de la calle.

No contar con dos láminas (una delantera y otra posterior) según la sección 504.943 del Código del Transporte de Texas, es meritorio de multa.

Sólo 19 estados permiten que se use una sola placa, la razón de ambas láminas es porque los agentes de tránsito tienen que ver el número de serie de un carro que huye o en las cámaras de video colocadas en las calles, libramientos y vías rápidas y carreteras de cada ciudad se tiene que captar la matrícula de un vehículo para cuestiones de investigación, y con ambas es más fácil.

Además de los lectores de placas en ciertas autopistas de cuotas o sitios donde se requiere una identificación.

📣 The online portal and phone lines to set an appointment will open on Wednesday, March 3, 2021, at 1:00 p.m. In addition, the online portal will begin serving as a scheduler/waitlist system.

For more information:

English release – https://t.co/GTh7LfKzVW pic.twitter.com/9KuUqaZOzT

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 3, 2021