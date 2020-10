No respetan medidas en negocio de maquinitas de Laredo, Texas

Tres clientes y encargado de negocio serán multados por no portar cubrebocas

A tres clientes de unas maquinitas en avenida McPherson y al encargado del negocio, la policía municipal les dio citatorios a corte municipal para ser multados por no portar cubrebocas, ni seguir las reglas de sana distancia, además aseguraron casi 7 mil dólares y 25 aparatos de juego.

El jueves, la Policía de Laredo y personal de la Agencia del Ministerio Público del Estado, efectuaron el operativo “Pay To Play” (pagar para jugar) a un negocio, bajo sospecha de pagar premio en efectivos de más de 5 dólares (limite por ley), acudieron a la cuadra 55 de tal avenida, frente al Centro Recreativo Northeast Hillside y parque Blas Castañeda.

La Unidad Contra el Vicio, junto con agentes de la Fiscalía de Distrito del Condado de Webb, llegaron al lugar y encontraron a 8 clientes. Hallaron 6 mil 917 dólares en efectivo y 25 máquinas electrónicas de juegos de destreza, tipo casino. Y notaron que entre los presentes no se seguían las reglas por la Pandemia Covid-19, es decir no firmaron una hoja de asistentes, no guardaron distancia social, ni se requería mascarilla cubrebocas.

Entonces tres clientes de las maquinitas fueron citados a corte, por violación de no cubrir el rostro, igual el gerente del lugar por lo mismo y por no violación a la exigencia de distancia social.

Habrá más órdenes de arresto, pues la investigación continúa.