Multan a Grupo Xcaret con 150 mil pesos tras muerte de Leo en parque Xenses

El personal del parque Xenses no activó los protocolos de prevención y porque tardó en avisar del accidente en el que perdió la vida Leonardo 'N'

Compartir esta publicación













Grupo Xcaret, propietario del parque Xenses, tendrá que pagar una multa de 150 mil pesos tras el accidente donde murió Leo “N”, informó el coordinador de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos del Ayuntamiento de Solidaridad, Francisco Poot Kauil.

Explicó que se aplicó la multa a Grupo Xcaret, porque el personal del parque Xenses no activó los protocolos de prevención y porque tardó en avisar del accidente en el que perdió la vida Leonardo ‘N’, cuatro días después de que se registró el hecho.

“Efectivamente la multa por esta cantidad fue por no activar los protocolos de emergencia establecidos, en este caso no hicieron el llamado al 911, para que a su vez el número de emergencias solicitara el apoyo a las instancias competentes”, indicó Francisco Poot Dijo que el personal del parque temático Xenses debió aplicar el mecanismo de prevención y seguridad, en donde se indica que cuando hay algún accidente como primer respondiente tienen que activar protocolos, brindar los primeros auxilios, aplicar medidas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y llamar al número de emergencia 911, lo cual no hicieron.

TE PUEDE INTERESAR: Dictan prisión preventiva a sujeto que abuso de mujer de 75 años hospitalizada

Afirmó que el mismo personal de Xenses le reiteró que se trató de “un error humano”, pues al brindar un mantenimiento no autorizado a la zona dejaron abierta una rejilla, que es por donde el niño fue succionado.

El pasado 1 de abril Protección Civil del municipio clausuró la atracción del parque Xenses en la que falleció Leo “N” tras ser succionado por el sistema de filtración.

¿Qué dice Xenses de la muerte de Leo?

Por otra parte los representantes del grupo Xcaret mencionaron que dentro del parque si se activaron sus propios protocolos de emergencia, incluso comentaron que el niño salió vivo del parque y que murió en las instalaciones hospitalarias.

Sin embargo, el padre del menor, Miguel Ángel Luna Calvo reitera que hubo negligencia en el accidente en dónde perdió la vida su hijo Leonardo Luna.

A su vez, las autoridades de Protección Civil de Quintana Roo han indicado que se desconoce lo que realmente ocurrió dentro de las instalaciones de grupo Xcaret debido a que el percance fue reportado 4 días posteriores de la muerte del niño en Xenses.

Sarita contraataca: declara su abogado inválido el testamento de José José https://t.co/0GlECVcwyi — El Mañana (@ElMananaOnline) April 7, 2021