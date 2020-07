Multan con 800 pesos mil gasolineras por evitar inspección

Compartir esta publicación













El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informó que la semana pasada se atendieron 298 quejas presentadas de gasolineras en mala operación a través de la app de Litro X Litro, por las cuales se hicieron 255 visitas formales, donde seis gasolineras no se dejaron verificar por las autoridades correspondientes.

“Éstas seis casualmente no se dejaron verificar, muy probablemente tengan pulsadores (para no dar litros completos). Todas se hicieron acreedoras a una multa de 800 mil pesos por no permitir la verificación”, afirmó Sheffield Padilla en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, el representante de Profeco alertó a los consumidores que tomen en cuenta que aunque no haya sellos, es muy probable que estén robando combustible, por lo que seguirán atendiendo con apoyo de la Guardia Nacional para combatir este crimen.

Detalló que las gasolineras que se negaron a ser verificadas son Ejm Servicios, en El Márquez, Querétaro; Petrosab, en Querétaro, Querétaro; Gastogas, en Ixtapaluca, Estado de México; Pétreos Sol, en Huasca de Ocampo, Hidalgo; Autoservicio Tello, en Rioverde, San Luis Potosí y Súper Servicio Sierra Tepehuanes, en Tepehuanes, Durango, todas ellas ademas fueron multadas.

Agregó que 27 estaciones presentaron irregularidades en dar litros de a litro, y que de las 3 mil 917 bombas verificadas, 48 fueron inmovilizadas por despachar menos combustible de lo que permite el margen de despecho mínimo por litro.

Esto podría dar consecuencias posteriores como el de dar a suspende y clausurar estas gasolineras hasta que se sometan a las verificaciones e inspecciones correspondientes por las autoridades que lo decretan.

#ConferenciaPresidente | Lunes 20 de julio de 2020 https://t.co/jYhPRMrgs3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 20, 2020