Por ilegales, Municipio no puede aplicar multas

Compartir esta publicación













El 10 de agosto el gobierno municipal emitió un comunicado en el que definía multas de 868.80 pesos para quienes portaran placas que no correspondieran al doble no circula o vía pública después de las 10:00 de la noche y 5:00 de la mañana; dos días después publica un segundo comunicado en el que señala evaluar si las sanciones económicas proceden o no, poniendo en duda la legitimidad de las multas que pretenden aplicar.

El Boletín 3153 del 12 de agosto del gobierno municipal, señala: “El secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, informó que por el momento se está amonestando a las personas de manera verbal, pues falta ver el carácter legal para la correcta aplicación de las multas”.

Pero dos días antes, el 10 de agosto en el boletín 3144, también del gobierno municipal, se dio a conocer: “Este lunes, gobierno municipal en conjunto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), inició la aplicación de sanciones de hasta 10 UMAS (Unidad de Medida de Actualización) a conductores y ciudadanos que no respeten medidas sanitarias para contener la pandemia por Covid-19”.

TE PUEDE INTERESAR: Bajan internados por covid en Nuevo Laredo

Es decir, primero se dijo que había iniciado la aplicación de sanciones y un par de días después que se analizaba el marco legal para su aplicación.

CONTRA LAS GARANTIAS

Desde que el gobierno tamaulipeco dio a conocer su intención de sancionar por el “Doble no circula” en abril -iniciativa que fue retomada por el gobierno de Nuevo Laredo esta semana-, el senador Ricardo Monreal Ávila consideró que esta clase de medidas atentan contra las garantías individuales al restringir la libertad de tránsito, en este caso.

“Se llama suspensión de garantías y lo prevé el Artículo 29 constitucional; los gobernadores que están ordenando por la vía coercitiva o por la vía de la Policía restricciones en la libertad de tránsito, en la libertad de reunión, están violando garantías”, aseguró.

TE RECOMENDAMOS: Protestarán contra regresarlos a Covid

Asimismo, añadió que en su defecto, en caso de que esta clase de medidas sean necesarias para procurar un bien común, deben ser gestionadas por la vía legislativa; sin embargo, no lo consideró pertinente por los efectos colaterales que pudieran derivar de tales restricciones.

SE RETRACTAN CON FRECUENCIA

Las autoridades tanto municipales como estatales, han tratado de poner en marcha diversas medidas con las que buscan reducir el número de contagios de Covid-19 en Nuevo Laredo, la mayoría son anunciadas y al siguiente día o en un par de horas se retractan.

A pesar de que anunciaron estas tarifas, en el primer día de vigencia no hubo reportes de ciudadanos que hayan sido multados por circular con la numeración no permitida.

En el transcurso de la pandemia, una de las primeras restricciones que se han quedado sólo como un anuncio, puesto que no ha habido sanciones económicas es el doble hoy no circula, que desde el 27 de abril entró en vigor.

En mayo, las autoridades municipales actuaron contra vendedores ambulantes que ofrecían cubrebocas en la vía pública, retirando la mercancía y señalándolos como productos no esenciales, cuando un día anterior habían anunciado que el uso del cubrebocas sería obligatorio, sin importar el material con el que fuese elaborado.

Posteriormente, en un operativo de Coepris, varios centro comerciales fueron acordonados en áreas de productos higiénicos para bebés y femeninos, así como prendas de vestir que fueron catalogadas como no esenciales, ya que posteriormente las retiraron, argumentando que había sido una confusión.

Secretaría de Salud reportó 511 mil 369 casos confirmados, 5 mil 618 más que ayer https://t.co/WF1DFcConk — El Mañana (@ElMananaOnline) August 15, 2020