¡OFICIAL! Este es el calendario del Mundial Qatar 2022

Será el lunes 21 de noviembre de 2022 cuando ruede el balón en el Mundial Qatar, así lo dio a conocer esté día la FIFA.

A través de un comunicado el organismo rector del futbol informó que el Mundial Qatar mantendrá su calendario a pesar de la pandemia del coronavirus que ha postergado eventos como los juegos de Tokio 2020 para 2021, mismos que corren el riesgo de cancelarse si la situación a nivel mundial no mejora.

En este organigrama compartido por la FIFA, se expone que el Mundial Qatar 2022 comienza el lunes 21 de noviembre y concluye el 18 de diciembre de ese año.

🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨

🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏

🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020