Municipio de Nuevo Laredo no respeta reglamento de construcción

Tanto en las obras que realiza el gobierno municipal como las que aprueba a particulares, se incumple con el Reglamento de Construccion del Municipio de Nuevo Laredo -aprobado por la propia administración Rivas-, que entró en vigor el 1 de noviembre del 2019, señaló Jorge Salinas Falcón, presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo.

“Qué bueno que hay inversión en Nuevo Laredo, que la gente le entre con recursos para desarrollar algún local, algún restaurante, algun local comercial equis, pero la ley marca normas mínimas en cuestión de ocupación, de densidad de construcción, de acuerdo con el tamaño del terreno, de números de cajones de estacionamiento según los metros cuadrados de construcción, muchos incumplen, la gran mayoría ocupa la vía pública, ya sea la banqueta municipal y algunos otros hasta la vía pública que hemos dicho nosotros mediante escritos u oficios, dirigidos a la dirección o secretaría para señalar tal o cual obra y todos han sido desoídos”, expresó.

Salinas Falcon resaltó la necesidad de cumplir con los lineamientos y artículos que marca el reglamento para que Nuevo Laredo tenga un nivel de urbanización moderno y no el de un pequeño pueblo.

“Estamos a favor de su aplicación y no de que la autoridad determine qué sí y qué no, bajo sus propios criterios, porque el criterio que debe prevalecer, es el criterio de la ley, en este caso, el Reglamento de Construcciones del Municipio de Nuevo Laredo, que no hace excepciones, pues habla de todas las obras públicas o privadas que se desarrollan en Nuevo Laredo y tienen que dar cumplimiento a la normatividad establecida en el que se señalan muchas cuestiones que hoy son incumplidas”, refirió.

A UNOS SÍ Y A OTROS NO

Salinas Falcón resaltó que a pesar de existir desde hace un año este reglamento, los procesos para obtener los permisos de construcción siguen siendo tardados pues se siguen aplicando normas antiguas.

“Nuestra molestia es, que se siguen aplicando normas viejas que ya no señala el nuevo reglamento, hemos señalado que nos sujetamos a lo articulado y a lo que condiciona o señale el reglamento que es la ley ya publicada, pero seguimos teniendo quejas de nuestros agremiados de tardanza en las revisiones, entendemos que es una situación de pandemia de carácter extraordinario, pero igual la autoridad tiene que quedarse las normas y las formas.

“Hay retrasos que incumplen con los tiempos que marca el reglamento, es más, hemos hecho escritos donde hemos detectado obras que incumplen esa normatividad, hemos

