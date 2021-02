Murió de COVID-19 “Lolo” Jiménez, joven cantante, actor y ex participante de “La Academia Bicentenario”

"Lolo" Jiménez fue internado hace unos días en la Ciudad de México y no pudo superar el padecimientoa pesar de los esfuerzos de los médicos

Compartir esta publicación













El COVID-19 cobró una nueva víctima referente a la farándula mexicana. El cantante y actor Eduardo Jiménez, mejor conocido como “Lolo” Jiménez, falleció hace unas horas tras una dura batalla contra la peligrosa enfermedad que ha cobrado millones de vidas desde hace más de un año, cuando fue detectada en Wuhan, China.

De acuerdo con la información difundida esta mañana, el artista fue internado hace unos días en un hospital de la Ciudad de México, del que ya no pudo salir a pesar de los intensos esfuerzos del equipo médico que lo atendió.

“Lolo” Jiménez no superó el covid

El programa Chisme No Like! fue de los primeros en confirmar el deceso, ocurrido después de que “Lolo” Jiménez se contagiara de coronavirus.

El periodista David Martínez también reveló algunos detalles de la muerte del ex integrante de La Academia Bicentenario, reality musical que se llevó a cabo en 2010 y que fue nombrado así porque se conmemoraron los 200 años del inicio de la lucha armada por la Independencia de México. (Foto: Instagram de Chisme No Like!)

Martínez explicó que “Lolo” falleció tras permancer varios días internado e intubado en un hospital de la Ciudad de México, como una consecuencia que el COVID-19 dejó en su cuerpo.

El actor Eduardo España, histrión de la serie Vecinos de Televisa, se pronunció por el deceso de su joven colega.

“Estoy impactado. Me entero con mucha tristeza y no lo puedo creer. Q.E.P.D. el joven actor ‘Lolo’ Jiménez. Querido Lolo: Un abrazo hasta el cielo”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Aunque la trayectoria de Eduardo Jiménez fue algo breve, sí estuvo muy presente en varias facetas de la industria artística.

Se involucró en la música, actuación y en uno de los realities shows más importantes de TV Azteca, donde su carrera despegó formalmente.

Fue uno de los participantes de La Academia Bicentenario, que vio la luz en el año 2010 y en el que logró gran popularidad gracias a su gran carisma. No llegó a la recta final del programa, pero esto no le impidió conseguir un lugar dentro de la farándula mexicana. El cantante y actor Eduardo Jiménez, mejor conocido como “Lolo”, falleció hace unas horas como una consecuencia del COVID-19 (Foto: Twitter de Lolo Jiménez)

Su principal escenario fue de la mano de Ocesa, la empresa encargada de impulsar diferentes espectáculos y obras de teatro musicales en México.

Su amplia experiencia le permitió convertirse en maestro de artes escénicas para niños y jóvenes. En esta faceta de su trayectoria, “Lolo” pudo compartir su pasión por la industria del entretenimiento.

“Inyectarles esto que siempre les he querido demostrar y enseñar, que es ser un buen actor, un buen cantante, un buen bailarín, un buen artista, pero sobre todo un excelente ser humano y eso es lo que les he enseñado y creo que por eso tengo esta conexión tan cercana con ellos”, dijo para un video publicado hace casi dos años en YouTube.

Una de sus alumnas felicitó al ex académico por su interés a la hora de inculcarles sus conocimientos: “Creo que es un profesor que me ha inspirado. Él es una persona que siempre tiene las ganas de aprender y va a llegar muy lejos, más de lo que ha llegado porque siempre tiene la iniciativa para seguir creciendo”.

“Lolo” Jiménez era fanático del juego de realidad virtual Pokémon Go y su última publicación en Twitter fue referente a esta distracción.

PODRÍA INTERESARTE:

Entre pétalos de rosa y desnuda; así posó Celia Lora desde jacuzzi

En sus redes sociales se definió como: “Maestro pokémon 40, Ex Académico2O1O, Actor, Cantante y Swimmer”.