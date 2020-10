Muro fronterizo: Jóvenes de Laredo, TX se movilizan en contra de su contrucción

Son poco más de las 9 am de esta mañana de sábado en el sur de Texas cuando la lluvia cae, los gallos cantan y las manadas de perros callejeros comienzan a rodear a un pequeño grupo de voluntarios que reparten folletos contra el muro fronterizo

En el barrio de Santa Rita Se pueden ver autos conduciendo en una carretera mexicana a un lado del Río Bravo en la ciudad hermana de Laredo, Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.

El grupo de siete, incluidas cuatro adolescentes se reunió en una pequeña biblioteca que se mezcla con las casas modestas.

From @BorderReportcom: A group of high schoolers spent their Saturday morning speaking to Laredo residents about the proposed border wall and the impacts it could have on their community. #border #borderwall #bordernews #laredo @CityofLaredohttps://t.co/1LIGy4NKk2

— KTSM 9 News (@KTSMtv) October 17, 2020