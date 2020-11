Museo del Holocausto incluye espacio de George Floyd y desata polémica

Un museo estadounidense en Florida, construido y diseñado para honrar a las víctimas del Holocausto judío, ha agregado una exhibición sobre la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía. Sin embargo, el nuevo espacio ha desatado indignación entre la sociedad que considera que los dos temas no guardan relación.

Se trata de una exposición llamada ‘Desarraigando los prejuicios: caras de cambio’, compuesta por 45 imágenes de individuos que reaccionan al asesinato de Floyd, captadas por el fotógrafo John Noltner.

“El mundo es complejo. Las heridas históricas son profundas. En toda la retórica acalorada diaria, nos olvidamos de escuchar. Espero que a través de estas historias y estos rostros, puedan entender los eventos de nuestro día de una manera nueva”, expresó el autor a medios locales.

No obstante, para algunos, la inclusión de imágenes de Floyd en el memorial, “atenúa el mensaje que hay detrás de la reparación” del genocidio que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania nazi y “no se pueden comparar los dos”.

Mientras otros consideran que “eso trivializa y distorsiona el Holocausto y sus seis millones de víctimas judías. Y grotescamente implica que los policías estadounidense son nazis”.

Aunque en varias ocasiones, la ciudadanía rechazó la actuación del oficial Derek Chauvin pero insistió en la falta de relación entre la masacre y el asesinato del hombre afroamericano.

“Encuentren otro lugar para su exposición. Esto está mal en muchos niveles. De nuevo, soy nieto de personas que escaparon de los nazis. Este no es el lugar. Increíble”, escribió un internauta.

