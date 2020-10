NASA recoge con una sonda por primera vez muestras de un asteroide

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés), dio a conocer que la sonda estadounidense Osiris-Rex contactó este martes brevemente el asteroide Bennu y recogió muestras para devolver a la Tierra en 2023, siendo la primera vez que logra que una de sus sondas toque tierra en un asteroide.

Bennu se encuentra a más de 320 millones de kilómetros de la Tierra y la sonda llegó al asteroide tras un trayecto de más de cuatro años, ya que fue lanzada en septiembre de 2016 de Cabo Cañaveral.

La Osiris-Rex llegó a Bennu el 3 de diciembre de 2018 y empezó a orbitar el asteroide el 31 de ese mismo mes.

Te puede interesar: El Papa Francisco respalda uniones civiles del mismo sexo

Tras su aterrizaje, la Osiris-Rex arrojó nitrógeno comprimido sobre la superficie de Bennu para levantar polvo y grava que la sonda debería haber recogido.

La NASA no tendrá información hasta los próximos días si la muestra recolectada fue exitosa y si es suficiente (60 gramos) para devolver la sonda a la Tierra o, en caso contrario, hacer un segundo intento en enero próximo.

The back-away burn is complete 🛑✅ I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020