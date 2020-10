Perturbador y siniestro, así suena el Universo, la Nasa filtro los sonidos

No es un documental de terror, ni una parodia, o un trailer de una película, son los verdaderos sonidos del espacio que la NASA filtró, que parece un digno soundtrack para esta temporada de Halloween.

Debido a la fecha las conversaciones se han tornado a lo siniestro, los programas de televisión transmiten películas de terror, o en las redes circulan videos de miedo, hasta la NASA (National Aeronautics and Space Administration) participa en este ambiente de misterio. Utilizando datos de sus naves espaciales, la NASA ha recopilado una colección de “sonidos siniestros” de las profundidades del cosmos a tiempo para Halloween.

Según explica la agencia espacial a través de un comunicado, la lista de reproducción SoundCloud Halloween está “llena de nuevos ‘gemidos’ y ‘silbidos’ de nuestro universo que asustaría a las criaturas más macabras”.

Entre los ejemplos figuran los temblores en Marte: el módulo de aterrizaje Mars InSight de la NASA ha medido y registrado, por primera vez en la historia, un probable “martemoto”. El instrumento de Experimento Sísmico para Estructura Interior (SEIS) del módulo de aterrizaje detectó la débil señal sísmica en 2019.

🔊 Our new @SoundCloud playlist captures all the creaks, howls, and cackles of our universe. This #NASAHalloween, dive into the deepest depths of space: https://t.co/unCW8BG9SN https://t.co/EfBS1p29q5

— NASA (@NASA) October 28, 2020