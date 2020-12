Nashville: estalla auto bomba y hay tres heridos VIDEO

Compartir esta publicación













La mañana de este viernes un vehículo explotó en el centro de Nashville, capital de Tenessee, Estados Unidos. Las fuerzas del orden investigan el hecho como un “acto intencionado”. El periodista Nick Beres informó que a través de un altavoz se informo a la gente que una bomba estaba a punto de estallar, luego comenzó una cuenta regresiva que condujo a la explosión.

BREAKING: Nashville police say officers saw suspicious RV and swept apartments door-to-door before blast occurred, likely saving lives. Officers were “blown to the ground” & at least one suffered hearing loss. pic.twitter.com/SbzKZ1vooS — Breaking911 (@Breaking911) December 25, 2020

Los bomberos trasladaron a a tres heridos al hospital, sin que ninguno de ellos se reporte como grave. Los hechos ocurrieron sobre las 6:30 horas. La policía de Nashville informó que los agentes vieron un vehículo sospechoso y advirtieron de casa en casa antes de suceder el estallido, que lanzó al suelo a los agentes.

La investigación la realiza la policía local, en coordinación con el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), entre otras fuerzas. La cámara de seguridad de un condominio cercano capturó el momento de la explosión, reportó el canal local de la cadena NBC

WATCH: Security camera footage of a condo at the Exchange Lofts on Church Street shows the moment of the explosion in downtown Nashville. Video courtesy of Kirt Webster. pic.twitter.com/jtQGoE5Urz — WSMV News4 Nashville (@WSMV) December 25, 2020

Our canine teams are doing protective sweeps in the downtown area. Traffic downtown is restricted. pic.twitter.com/SAH25JZwIg — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

La policía local llevó a los alrededores a un equipo canino para rastrear la presencia de otros explosivos.

El alcalde de Nashville, John Cooper, ofreció una rueda de prensa en la que pidió a la población que no se acerque al centro de Nashville, ya que la zona permanece acordonada por las autoridades.