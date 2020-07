Natalie Portman ya tiene su propio equipo profesional de futbol

Natalie Portman es una mujer que no se detiene, además de ser una actriz consolidada y de las de mayor demanda en Hollywood, ahora se ha asociado con otras actrices y han fundado un equipo profesional de futbol.

Se trata del ‘We are Angel City’ un equipo femenil que tendrá como sede la Ciudad de Los Angeles, que cuenta con los equipos varoniles LA Galaxy, de Jonathan dos Santos y Chicharito, así como el LAFC, en el cual milita y es figura Carlos Vela.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

— We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020