La nave espacial Starship de SpaceX explota después de aterrizar VIDEO

Washington, Estados Unidos.- Un prototipo del cohete SN10 Starship, de la sociedad SpaceX, cuyos dos aparatos precedentes estallaron tras tocar tierra, aterrizó el miércoles en Texas, pero poco después explotó.

“Un magnífico aterrizaje”, comentó SpaceX en el video que transmitió en vivo el vuelo de prueba.

An amazing shot of Starship SN10’s post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday’s test flight.

➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021