Vuelve a la Tierra la nave de SpaceX con astronautas a bordo

Florida, EU.- La cápsula Dragon Endeavour de SpaceX, con los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley a bordo, cayó este domingo de manera controlada en las aguas del Golfo de México al cabo de un viaje de 19 horas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

Tal como estaba previsto y sin problema alguno, la cápsula se posó sobre la superficie del mar con ayuda de paracaídas a las 14.48 (18.48 GMT) en un punto del golfo de México cercano a Pensacola, en la costa noroeste de Florida, Estados Unidos.

El barco Navigator de SpaceX está a solo unas tres millas náuticas del lugar para encargarse de recuperar la nave.

Space dads @AstroBehnken and @Astro_Doug woke up aboard @SpaceX ’s Dragon Endeavour to hear a message from their sons, awaiting the #LaunchAmerica crew’s arrival back on planet Earth. pic.twitter.com/ZhtZzpLYhu

Se trata del final de la histórica misión Demo-2, que se inicio el 30 de mayo en Cabo Cañaveral) y con la que se certificará la capacidad de SpaceX, la compañía de Elon Musk, para realizar viajes espaciales comerciales.

In case you missed it, @SpaceX's Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.

Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU

— NASA (@NASA) August 2, 2020