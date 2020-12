Así era la Navidad sin internet

Compartir esta publicación













Un juguete podía tener ruedas, alas, antenas o incluso tela, pero nunca un cable o un enchufe. Siempre coloridos y resistentes, los regalos infantiles de Navidad que se recibían hace décadas eran tan diferentes a los de ahora, que cuando un niño actual los ve, no reconoce que sea algo para jugar o divertirse.

A mitad del siglo pasado la Navidad era más un momento de convivencia que de regalos y los niños recibían bolsas de dulces, carros de madera, muñecas de sololoy o dibujos para colorear, era cuando la imaginación lo era todo. A partir de la década de los 6 la actividad juguetera fue creciendo con juegos cada vez más representativos de la vida real.

Qué niña no tuvo un juego de té o una muñeca que tenía que vestir y cambiarle ropa, los niños en cambio a los superhéroes que empezaban a poblar la televisión de aquel entonces, la primera pantalla en el hogar, además de pistolas y caballos de cartón, más adelante los aviones serán sustituidos por los cohetes a la Luna.

Cuando se les pudieron poner baterías la magia creció y llegaron los trenes, las pistas de carreras, las muñecas que lloraban, los robots y los carros con sonidos y luces de colores. Después el radiocontrol en la década de los 80, cuando incursionaron también los personajes de películas y caricaturas, siendo entonces estas series animadas o filmes de aventuras las principales fuentes para crear los juguetes.

“Jugar es la principal actividad de la infancia y responde a la necesidad de los niños de mirar, tocar, curiosear, experimentar, inventar, imaginar, aprender, expresar, comunicar, crear y soñar, por eso es importante ver a los juguetes en una dimensión amplia, como instrumentos educativos y recreativos como transmisores de valores socioculturales de una generación a otra”, señaló la psicóloga María de los Ángeles Flores Hernández.

La también gerente de la juguetería “EstimulArte” menciona que los juguetes que se tenían hace varios años desarrollaban algo en los niños, ya sea una habilidad motriz o social, además que los entrenían, mientras que los de ahora, la mayoría dispositivos electrónicos, generan situaciones que pueden ser negativas en algunos aspectos para los infantes.

“El hecho de que el niño toque algo físicamente y no algo que se vea en una pantalla es también importante, pues el contacto genera diversas emociones, vínculos y desarrollo de habilidades motores y los que tienen las tabletas, teléfonos o consolas de video, al ser muy cambiantes se va provocando un problema con la atención, además de otros con la sociabilidad”, añade.

La irrupción de los aparatos electrónicos como juguetes tuvo su mayor auge hace apenas un par de décadas, pues a pesar de que desde los años 80 había ya videojuegos, no tenían la popularidad de hoy. Sin embargo en ese poco tiempo ya se han posicionado de tal manera que al voltear a ver los juegos y juguetes que tuvimos parecen ya muy lejanos y en algunos casos, como los juegos tradicionales mexicanos, de otro mundo.

“Los juegos electrónicos no están peleados con los juguetes tradicionales o físicos, los dos son importantes para que los niños puedan tener un desarrollo más completo, lo importante es buscar el equilibrio, darles la oportunidad de conocer y convivir con estos artículos que en muchas ocasiones se diseñaron para aportar algo a los niños, sobre todo los educativos”, afirma la especialista.

Pero a pesar de toda esta transformación hacia lo virtual, hay algo que se mantiene tanto en los niños de hoy como en los que fuimos nosotros y es la fascinación de ver ese regalo, ya sea bajo el pino o en una ventana, y saber que adentro puede estar el objeto de nuestro deseo o tal vez otro, y sin perder la ilusión esperar cada año la revelación de la Navidad.

LA NAVIDAD DE AYER

En aquellos días, cuenta la leyenda, que en el amanecer del día 25 de diciembre de cada año en tiempos lejanos, las calles se llenaban de niñas y niños sonriendo y mostrando los regalos que Santa Claus les había traído.

Desde temprana hora, junto al Nacimiento así como al pino de Navidad, el enorme ejército de pequeñines engrandecía sus ojos, sonreían y gritaban de emoción al abrir los regalos.

La espera de semanas, de meses incluso, había terminado, atrás quedaban los comerciales de radio que desde finales de septiembre realizaban difusión con la estentórea voz de Baldomero Golinsky con su clásico “Ya Viene Navidad, aparte sus regalos en Del Centro y Bodegón”. Las otras opciones eran Woolworth y Sears.

Sin protocolo o guía, se destrozaba la envoltura de los mismos, muchas veces papel estraza para posteriormente dar cuenta de las cajas de cartón que contenían los obsequios. Símbolo de que se habían “portado bien”.

El barullo en las casas iba creciendo conforme transcurrían las primeras horas después de agradecer por la Nochebuena, también la presencia en las calles aumentaba y se complementaba con risas y gritos.

Pelotas, bicicletas con ruedas extra de apoyo por aquello de las caídas, triciclos, patinetas, carros montables, patines, cuerdas para saltar, muñecas, utensilios de cocina, casas de muñecas, monitos de acción, juegos de química Mi Alegría, trenes de pilas o eléctricos, autopistas.

Tampoco podían faltar los juegos de pistolas con cinto, fundas y antifaz, así como sombrero del Llanero Solitario que, entre otros juguetes, eran comunes en aquellos tiempos.

Los más “fifís” de la cuadra presumían los juguetes electrónicos traídos del extranjero que se limitaban a encender luces y emitir sonidos, eran clásicos un robot y un tanque de guerra, posteriormente ya hubo más elaborados.

Pero no todo era “alegría”, versiones de testigos presenciales indican que el problema mayor era que si recibías un tren de pilas o un juguete similar que las requerían y no contabas con una dotación de pilas Ray-O-Vac tipo D o C, de las gordotas, había que esperar horas y horas interminables para que llegara el día siguiente y poder comprarlas.

El motivo: simple, ese día, 25 de diciembre, no había ninguna tiendita de la esquina abierta, por lo que había que esperar horas y horas interminables hasta que llegara el día siguiente para comprarlas.

Lili Ledy, Cipsa y Plastimarx eran las marcas líderes, Hot Whells, Hasbro y otras no figuraban en aquel entonces para la mayoría, el Atari, precursor del Xbox y otros juegos electrónicos de la actualidad, apenas eran una idea en desarrollo en los Estados Unidos.

Ahora, y sin ninguna relación con el Covid-19 sino en algo que se ha convertido en una constante de al menos los últimos veinte años, la mayoría de los niños ya no salen a mostrar sus regalos a las calles, se quedan sentados inmersos en sus Xbox, tabletas u otros instrumentos. Tiempos nuevos.

¡Feliz Navidad!

