Encuentran cuerpo en lago Piru, donde desapareció la actriz Naya Rivera

Luego de tras 7 días de búsqueda exhaustiva, las autoridades de Ventura California, lograron rescatar un cuerpo del lago Piru, lugar donde la actriz Naya Rivera sufrió un accidente junto a su hijo mientras paseaban en bote y donde desapareció sin dejar rastro alguno y en donde solo fue encontrado su hijo en el bote sin rastro alguno de ella.

De acuerdo a un twitter emitido por las autoridades de Ventura, informaron a las 11 de la mañana de este lunes, que se encontró un cuerpo en dicho lugra yamenccionadp y a las 2:00 pm se daría una rueda de prensa para dar a conocer si efectivamente se trata de la exintegrante de Glee.

“Sucediendo ahora: se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru esta mañana. La recuperación está en progreso. Una conferencia de prensa tendrá lugar a las 2 pm en el lago”

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020