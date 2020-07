Así encontraron a Naya Rivera; sin salvavidas ni signos de violencia

ESTADOS UNIDOS.- La Policía del Condado de Ventura (California, EU) confirmó este lunes la muerte de la actriz Naya Rivera tras identificar su cuerpo en el lago donde desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo.

Un portavoz de las autoridades confirmó en una rueda de prenda que el cuerpo localizado este mañana corresponde a la actriz de “Glee” según “la ubicación donde se encontró, las características físicas la vestimenta y la condición física”.

Al parecer, el cuerpo estaba cerca de la superficie, sin chaleco salvavidas y se descartan indicios de un acto criminal, por lo que la hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.

No hay indicios de que la muerte de Naya Rivera se tratara de un asesinato o suicidio, así lo explicaron las autoridades esta tarde después de encontrar el cuerpo sin vida de la actriz estadounidense.

BREAKING: “We are confident the body we found is that of Naya Rivera”, Ventura County Sheriff says. https://t.co/XeHtSnvLiX pic.twitter.com/9UgCor7Ywj

— Good Morning America (@GMA) July 13, 2020