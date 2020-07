¡CONFIRMADO! Cuerpo encontrado en Lago Piru es de la actriz Naya Rivera

Las autoridades de California han confirmado este lunes que el cuerpo que fue encontrado hoy en el Lago Piru corresponde al de la actriz de la serie Glee, Naya Rivera, desaparecida desde el pasado 7 de julio.

En conferencia de prensa la comisaría del condado de Ventura informó el descubrimiento del cuerpo de Naya Rivera 7 días después de haber presuntamente saltado del bote donde se encontraba acompañada por su hijo.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020