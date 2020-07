Estos son los negocios en Laredo, Texas que fueron CLAUSURADOS por incumplir medidas sanitarias

Jueces de Tribunales de Distrito ordenaron la clausura de varios comercios de la ciudad por violar la Orden de Emergencia de Salud Pública por anomalías de registros, omisiones en el uso obligatorio de cubrebocas, coberturas faciales para empleados y clientes y por no aplicar las medidas obligatorias de distanciamiento social como medida esencial para evitar el contagio por Covid-19, entre otras faltas a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de la ciudad.

El cierre de comercios estuvo a cargo de personal del Administrador de la Ciudad, la Oficina del Fiscal de la Ciudad y el Departamento de Policía de Laredo.

Esta es la lista de los comercios clausurados:

#COVID19Update July 18 – As of 12pm – 13,716 people have been tested; 3,829 are positive (2,748 active); 8,838 are negative; 1,049 are pending; 1,019 have recovered; and 62 have passed. 157 remain hospitalized with 61 in the ICU.

En un comunicado, el gobierno municipal de la ciudad de Laredo, texas mencionó que continuará aplicando todas las medidas locales de control de salud durante la actual emergencia de salud pública causada por la pandemia Civid-19.

When do I need to take a #COVID19Test? According to the City's Health Authority and CDC guidelines, a test is recommended for anyone who has #COVID19symptoms or who has been in close contact with someone who has #COVID19.

More info: https://t.co/qHv4NEiVtc pic.twitter.com/AfyzSxJOph

— City of Laredo (@cityoflaredo) July 15, 2020