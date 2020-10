Negocios se relajaron, incumplen con medidas: Canaco

Compartir esta publicación













Los negocios ya relajaron las medidas de prevención del coronavirus, se han relajado conforme avanzas las fases de reactivación en medio de la pandemia. Juan Ángel Paredes, presidente de Canaco, hace un señalamiento a los negocios que, aseguró, han detectado con detalles en sus protocolos.

“Algunos negocios colocan el tapete en la entrada, pero en lugar de tener cloro, pinol o desinfectante, está lleno de tierra y eso no está bien”, declaró.

El llamado es a los establecimientos a cumplir con las medidas en plena fase dos de la contingencia, no relajarse porque existe el riesgo de rebrote.

Otros más, explicó, no tienen el gel o la pistola para medir la temperatura no funciona, por eso la importancia de cumplir si es que se quiere llegar a fase 3. “Nosotros quisiéramos llegar a fase 3, 4 o 5 para que esté todo reactivado, pero no sé puede si la ciudadanía no se cuida y los negocios no cumplen”, aseveró.

Los protocolos deben ser obligatorios en este momento, tras siete meses de pandemia, sobre todo el uso del cubrebocas al ingresar y en todos lados. En algunos establecimientos del mercado o en locales pequeños, o de alimentos, algunos empleados no usan los cubrebocas.

Recalcó que el riesgo de no acatar las medidas de la Secretaría de Salud, será regresar a las fases iniciales en donde todo estaba cerrado.

