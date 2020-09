Néstor Araújo con el sueño de Europa en el Celta de Vigo

Compartir esta publicación













La pasión por el deporte desata emociones, no solo en los hinchas, sino en los propios jugadores de cualquier plantilla del mundo.

Es el caso del internacional defensa mexicano Néstor Araújo, el futbolista que logró la tercera mejor contratación en la historia del Celta de Vigo tras llevarse a casa 7 millones de euros por 5 temporadas.

Consultado por dos aficionados quienes también consiguieron un golpe de suerte, al ganar un concurso promovido por la casa de apuestas Betway y Underground Fanclub, que les permitió no solo conocer a uno de sus ídolos del deporte, sino entrevistarlo. El potente defensa dejó salir toda su pasión por el deporte que le ha dado todo y desnudó sus emociones: “si el Celta de Vigo logra posicionarse entre los cuatro mejores equipos de Europa, me rapo la cabeza”, contestó el laureado central, miembro de la selección mexicana de futbol y participante de las Olimpiadas de Londres.

Esa respuesta se produjo cuando uno de los entrevistadores, Alfonso, dijo que como aficionado de los de Galicia, se atrevería a cortarse el bigote si el equipo lograba una buena participación en La Liga y obtener el billete a final de curso para los torneos continentales.

“No me recuerdo sin pelo, pero si llegamos a ese objetivo me rapo a cero y me quito el pelo, ese será mi sacrificio mayor”, agregó.

Aida, la otra ganadora, y ahora periodista por un rato asomó aspectos más livianos al inicio de la conversación y hablaron de aspectos culinarios para luego pasar al tema que los juntó.

Inicia temporada emocionado me imagino, ¿con ganas de jugar?

“Para mí la mejor Liga española es la mejor del mundo, para muchos una de las mejores, no será fácil, pero me siento bien físicamente y después de todo lo que hemos pasado estaremos fortalecidos mentalmente, estaremos bien de seguro, tengo mucha fe que será una buena temporada y ver las cosas mejor”, sentenció Araujo.

La Liga despierta emociones, más allá de estos fanáticos entrevistadores y el propio Néstor, en todo el planeta. Así que todos a prepararse para disfrutar de una de las más esperadas temporadas que pudiera dejarnos a este jugador mexicano totalmente calvo, si logra el objetivo el Celta y cumple su promesa.