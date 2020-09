Esto es todo lo que llega al catálogo de Netflix en octubre

Compartir esta publicación













Ya están listos todos los estrenos que tendrá Netflix en el mes de octubre, la plataforma acaba de liberar la lista, destacan las películas para Halloween para todos los amantes de los filmes de terror.

TE PUEDE INTERESAR: Las IMÁGENES FILTRADAS de Celia Lora que pide no VERLAS: FOTOS

Netflix anunció ya sus estrenos y reveló todo lo que tiene preparado para este mes que viene. A continuación, te dejamos la lista de los estrenos que podrás disfrutar.

Series de Netflix:

Buenos días, Verónica – 1 de octubre

How to get away with murder, temporada 6 – 1 de octubre

La esposa que conozco – 1 de octubre

Emily en París – 2 de octubre

La maldición de Bly Manor – 9 de octubre

Riverdale, temporada 4 – 9 de octubre

Distanciamiento social – 15 de octubre

Alguien tiene que morir – 16 de octubre

Grand army – 16 de octubre

La revolución – 16 de octubre

Star Trek: Discovery, temporada 3 – 16 octubre

Flash, temporada 6 – 20 de octubre

No necesitan presentación con David Letterman, temporada 3 – 21 de octubre

Tú, yo y ella, temporada 5 – 22 de octubre

The Alienist: El ángel de la oscuridad – 22 de octubre

Gambito de reina – 23 de octubre

Arrow, temporada 8 – 27 de octubre

Somebody feed phil, temporada 4 – 30 de octubre

Películas:

Batman: el caballero de la noche – 1 de octubre

Pacto criminal – 1 de octubre

El rescate – 1 de octubre

El agente de C.I.P.O.L – 1 de octubre

Godzilla – 1 de octubre

Blade Runner 2049 – 1 de octubre

Ahí te encargo – 2 de octubre

El Halloween de Hubie – 7 de octubre

Rapera a los 40 – 9 de octubre

Dunkerque – 12 de octubre

Solo los valientes – 15 de octubre

El juicio de los 7 de Chicago – 16 de octubre

Rebeca – 21 de octubre

Lucy – 23 de octubre

Más allá de la Luna – 23 de octubre

Rocky – 23 de octubre

Rocky II, la revancha – 23 de octubre

Rocky III – 23 de octubre

Rocky IV – 23 de octubre

Rocky V – 23 de octubre

Rocky Balboa – 23 de octubre

Creed: Corazón de campeón – 23 de octubre

Creed II: defendiendo el legado – 23 de octubre

Bastardos sin gloria – 23 de octubre

Se busca – 23 de octubre

No me las toquen – 28 de octubre

Amor de calendario – 28 de octubre

Menéndez: el Día del Señor – 30 de octubre

Su casa – 30 de octubre

Documentales:

Ya me voy – 1 de octubre

Carlos Almaraz: El pintor que jugaba con fuego – 1 de octubre

La universidad para sordos – 9 de octubre

Blackpink: Light up the sky – 14 de octubre

Misterios sin resolver: Volumen 2 – 19 de octubre

Salud para todos – 22 de octubre

Sarah Cooper: Everything´s Fine – 27 de octubre

Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada – 27 de octubre

Los secretos de la tumba de Saqqara – 28 de octubre

Un mundo azul – próximamente en octubre

Nuevas películas y series para niños

Scooby Doo 2: Monstruos sueltos – 1 de octubre

La peor bruja, temporada – 1 de octubre

Carmen Sandiego, temporada 3 – 1 de octubre

Tut tut Cory Bólidos: Halloween – 2 de octubre

Supermonstruos: Día de muertos – 9 de octubre

Rápidos y furiosos: espías al volante, temporada 2 – 9 de octubre

Academia de cachorros, temporada 2 – 16 de octubre

El autobús mágico vuelve a despegar: la conexión Frizz – 20 de octubre

Nanny McPhee: La nana mágica – 23 de octubre

Lego Ninjago: La película – 25 de octubre

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas, temporada 4 – 27 de octubre

Anime:

Sword Art Online: Alicización – 1 de octubre

One Piece: East Blue – 12 de octubre

Sangre de Zeus – 27 de octubre

Black Butler II – 30 de octubre

Black Butler II: OVA – 30 de octubre

Especial de Halloween

Ecos mortales – 1 de octubre

Cementerio maldito, parte 1 y 2 – 1 de octubre

Un lugar en silencio – 2 de octubre

It – 18 de octubre

12 horas para sobrevivir – 23 de octubre

Un nuevo hogar. Una nueva historia de fantasmas de los productores de La maldición de Hill House. ‘La maldición de Bly Manor’, 9 de octubre en Netflix. pic.twitter.com/XOzXsUHEDJ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 23, 2020