Netflix ya no dará mes de prueba gratis

Una de las promociones o atractivos de la plataforma streaming con millones de usuarios en el mundo: Netflix, decidió dejar de ofrecer su prueba gratuita de un mes, incentivo para atraer nuevos clientes.

Dicha acción fue detectada originalmente por Phillip Swann, del portal TV Answer Man, y está respaldado por una página del centro de ayuda de Netflix que dice que las pruebas gratuitas “no están disponibles”. No está claro cuándo exactamente Netflix hizo el cambio, pero el hecho es que si aún no eres suscriptor ya no hay opción de probarlo.

De acuerdo con los representantes de Netflix la eliminación de la prueba gratuita, se debe a la búsqueda de nuevas y diferentes promociones de marketing en Estados Unidos para atraer nuevos miembros y brindarles una excelente experiencia. Fuera de Estados Unidos, Netflix comenzó a eliminar gradualmente las pruebas gratuitas en diferentes mercados hace dos años, comenzando con México.

En el caso de México, en la página de ayuda de la empresa, solo aparecen los detalles de los distintos planes disponibles, iniciando en los 139 pesos. Únicamente se menciona que, en algunos casos, se podrá acceder a una prueba gratuita por un nivel superior. Es decir, si el usuario paga el paquete básico, podría, por un mes, recibir la opción de Alta Definición con precio de 196 pesos.

Netflix comenzó a eliminar en marzo de 2019 las pruebas gratuitas para las nuevas suscripciones en varios países, entre ellos España, Italia, Canadá y otros países de habla hispana. Después la compañía decidió cambiar la oferta y ofrecer pruebas gratuitas de 14 días, aunque en España la opción fue eliminada por completo hace tan solo unos meses.

