Netflix podría restringir cuentas prestada

Netflix ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra los usuarios que comparten contraseñas. La medida se produce en lo que la compañía llama una prueba que les dice a los prestatarios de contraseñas que se registren para sus propias cuentas sin bloquearlos por completo para que no sigan usando la que comparten actualmente.

Gracias a esto, muchos usuarios comparten su contraseña con más de cinco personas. Desafortunadamente, Netflix podría terminar con esta práctica gracias a una nueva función que la plataforma tiene en fase de pruebas.

De acuerdo con el sitio ‘GammaWire’, usuarios que intentan usar la cuenta de Netflix otra persona ahora les aparecerá un mensaje de alerta que dice:

“Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo” NETFLIX

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

— chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021