Netflix lanza vistazo de la segunda temporada de The Witcher

Netflix lanzó las primeras imágenes de la temporada dos de la exitosa serie The Witcher, que muestran a Geralt de Rivia luciendo una nueva armadura.

En las fotos, Geralt, interpretado por Henry Cavill, está listo para la batalla con una nueva armadura negra, completa con un contorno para sus abdominales. La armadura es una actualización de la temporada uno, que vio al personaje con un equipo de protección más informal.

Junto con las imágenes del primer vistazo, Netflix también lanzó una sinopsis de la próxima temporada.

“Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la Princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce, la casa de su infancia de Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior”, dice el adelanto.

The Witcher se basa en una serie de ocho libros del autor polaco Andrzej Sapkowski.

La serie de fantasía estaba en medio de la temporada de rodaje 2 cuando el recién llegado y ex actor de Game of Thrones, Kristofer Hivju, dio positivo por coronavirus en marzo, lo que provocó que la producción se detuviera.

