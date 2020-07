¡Adiós audífonos! Neuralink permitirá ‘escuchar’ música en el cerebro

El 28 de agosto presentarán una nueva actualización de Neuralink, que a día de hoy es uno de los proyectos más ambiciosos en los que está trabajando Elon Musk. La idea es crear una interfaz cerebro-computadora (BCI) para que los humanos nos fusionemos con las máquinas y no seamos irrelevantes ante el avance de la inteligencia artificial.

En los últimos días, Elon Musk ha estado muy activo en Twitter contestando dudas acerca de Neuralink y adelantado futuras características. Por ejemplo, Musk afirmó que será posible transmitir música directo a nuestro cerebro, por lo que ya no necesitaríamos usar audífonos.

If you’ve solved hard problems with phones / wearables (sealing, signal processing, inductive charging, power mgmt, etc), please consider working at [email protected]

