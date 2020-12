Nevada en el noreste de Estados Unidos rompen récords

Una amplia franja del noreste de Estados Unidos quedó cubierta por la primera gran nevada, tormenta invernal de la temporada, que rompió un récord de nevadas de varias décadas en Pensilvania.

El Servicio Nacional de Meteorología en State College, Pensilvania, dijo que el Aeropuerto Regional de Williamsport “hizo historia” al acumular un récord de 62,7 centímetros (24,7 pulgadas) de nieve.

Los meteorólogos dijeron que fue la mayor cantidad de nieve registrada de una sola tormenta, rompiendo el récord anterior de 24,1 pulgadas establecido allí en enero de 1964.

En el este de Nueva York, se registraron más de 60 centímetros (2 pies) de nieve el jueves por la mañana en ciudades suburbanas cerca de Albany. La nieve causó malas condiciones en las carreteras en muchos estados, lo que provocó al menos 50 choques y vehículos inutilizados en Nueva Hampshire, Connecticut y el este de Nueva York.

La nieve cayó durante un período clave en la lucha contra la pandemia de coronavirus: días después del inicio de la campaña de vacunación y en medio de una oleada de contagios que ha llevado a muchas personas a hacerse pruebas diagnósticas. Sin embargo, los funcionarios no esperan que la tormenta interrumpa la distribución de vacunas, que comenzó el lunes para los trabajadores médicos.

La nevada nocturna eclipsó la cantidad total registrada durante todo el invierno pasado en la ciudad de Nueva York, donde 16,5 centímetros (6,5 pulgadas) de nieve cubrieron Central Park, mucho menos que las predicciones iniciales de hasta 30 centímetros (12 pulgadas). El año pasado se registraron solo 12 centímetros (4,8 pulgadas) de nieve en la ciudad de Nueva York.

La tormenta provocó el cierre de los espacios para comer al aire libre en la ciudad de Nueva York que se instalaron en algunos caminos durante la pandemia y que se equiparon con calentadores y otras características para el invierno.

After a seemingly never-ending hurricane season, 2020 isn't done with record-breaking weather…

39 million people have already received more snow this season than they did all of the 2019 season! pic.twitter.com/rLu7YoYZe6

— The Weather Channel (@weatherchannel) December 18, 2020