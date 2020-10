NFL: A punto de suspenderse la temporada por casos de coronavirus

Múltiples entrenadores han sugerido este fin de semana la posibilidad de presionar la pausa en la temporada.

TE PODRIA INTERESAR: Trump evoluciona “muy bien”, asegura su médico: las próximas 48 horas serán decisivas

A diferencia de la NBA que reanudó su temporada en una Burbuja, la NFL tomó la decisión de comenzar la campaña 2020 con los viajes habituales y con un protocolo estricto. Sin embargo, la cuarta semana ya está en marcha pero los positivos se fueron sumando poniendo en duda la continuidad de la misma.

El sábado no comenzó de la mejor manera para la NFL: Cam Newton dio positivo de coronavirus y será baja en New England Patriots. El suceso hizo que el juego ante Kansas City Chiefs se postergue, aunque puede no ser el último. En la madrugada de este mismo domingo, se informó que el jugador de New Orleans Saints, Michael Burton, también dio positivo de Covid-19.

La situación es límite, ya que Burton estuvo en contacto con todos sus compañeros en el vuelo desde New Orleans a Detroit, sitio en el que los Saints deberían jugar su cuarta semana de NFL. Lógicamente, la franquicia ya puso cartas en el asunto y comenzó a realizarles las pruebas a los demás jugadores, aunque realmente parece difícil que jueguen este fin de semana.

La situación es tan límite para la NFL, que ProFootballTalk informó que ya ha varios entrenadores que están pidiendo que se haga una pausa: “Múltiples entrenadores han sugerido este fin de semana la posibilidad de presionar la pausa en la temporada, reconfigurar el calendario para tener un total de 12 juegos de temporada regular y colocar equipos en hoteles para los nueve juegos que quedan por jugar”.

Multiple coaches have suggested this weekend the possibility of pressing pause on the season, reconfiguring the schedule to have 12 total regular-season games, and putting teams in hotels for the nine games left to be played.

— ProFootballTalk (@ProFootballTalk) October 4, 2020