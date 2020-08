Vietnamita se niega a cortar su cabello de más de 5 metros de largo

Durante el confinamiento por el coronavirus muchos hombre dejaron crecer su cabello, pero ninguno se compara con el vietnamita Nguyen Van Chien, quien ha pasado casi 80 años sin un corte.

El hombre de 92 años de la región sur del delta del Mekong es el orgulloso propietario de rastas de cinco metros de largo, debido a su creencia en una fe que prescribe dejar intacto aquello con lo que nace una persona.

“Creo que si me corto el cabello moriré. No me atrevo a cambiar nada, ni siquiera a peinarlo”, dijo Chien a Reuters en su pueblo, ubicado a unos 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Ho Chi Minh.

“Solamente lo cuido, lo cubro con un pañuelo para mantenerlo seco y limpio y para que luzca bien”, agregó.

Chien, quien adora nueve poderes y siete dioses, cree que su vocación era dejarse crecer el cabello, que se ata debajo de un turbante naranja.

Cuando estaba en la escuela, le pidieron que se lo corte, pero la abandonó después de tercer grado y decidió no volver a cortarlo, peinarlo ni lavarlo nunca más.

“Recordé que mi cabello era negro, grueso y fuerte. Lo peiné, lo desenredé para que quedara suave. Pero cuando escuché el llamado del poder divino, supe de inmediato que había sido elegido”, contó.

“Me toqué el pelo y de la noche a la mañana se volvió realmente duro. Se adhirió a mi cabeza y se convirtió en algo propio”, agregó.

