Ni impunidad, ni carpetazo con Cienfuegos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- “No existe un acuerdo de impunidad” en el caso del general Salvador Cienfuegos, ni se le dará “carpetazo” porque la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el militar, a partir de las evidencias que le envió hace seis días el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aseguraron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El presidente aseguró que México no actuó “de manera extralegal”, sino que hubo intervención diplomática ante un acuerdo de cooperación que fue “violado”, porque no se informó de las investigaciones contra el general en retiro, ni hubo notificación oficial sobre su detención.

Ebrard expuso que los delitos que se le imputan se cometieron en México, será repatriado a México en libertad y ya en el país, a partir de lo que determine la Fiscalía General de la República, sería procesado en el fuero común.

Nada oculto en caso Cienfuegos

“No estamos actuando de manera extralegal, sino que existe un acuerdo de cooperación, y existen términos, es decir bajo qué condiciones se da la cooperación. Entonces para nosotros ese acuerdo no se cumplió para decirlo con claridad y por eso actuamos”, dijo López Obrador.

Insistió: “no hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno.

“Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue en el caso que nos atañe violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información”.

Aseguró que, por este caso, su gobierno no acordó nada a cambio con Estados Unidos y sobre si recibió presiones de las Fuerzas Armadas sobre este caso, respondió: “no admitimos presiones de nadie”.

“Nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios. Es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento”, porque México no fue informado sobre las investigaciones ni que se detendría a Cienfuegos. No hay acuerdos en lo oscurito, como era antes, y pidió confianza, “ya cambió esto, es otro país y otro gobierno”, agregó López Obrador.

No obstante, agradeció al gobierno de Estados Unidos que “supo escuchar nuestro planteamiento y rectificar”. Indicó que los documentos enviados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Cancillería ya fueron entregados a la FGR, quien abrió un proceso de investigación contra el militar y esa dependencia determinará qué sucederá con él.

“En calidad de qué viene, si va a ser detenido, dejado en libertad, si va a estar sujeto a proceso de investigación”, explicó en conferencia de prensa, y pidió que no se siga pensando que las autoridades extranjeras son más confiables que en México. “No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, afirmó.

Ebrard resaltó la “valentía” del Fiscal de Estados Unidos para poner en alto la cooperación con México en materia de seguridad, a partir de la comunicación que establecieron por este caso.

López Obrador subrayó: esto es un “hecho inédito, pero tiene que ver con la confianza que se tiene en las autoridades mexicanas, no sólo en Estados Unidos, en cualquier país.

