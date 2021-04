Ni rubio ni con ojos azules… así sería el verdadero rostro de Jesucristo

Una de las más grandes inquietudes que ha existido a lo largo de la historia para los creyentes es cómo sería el rostro de Jesucristo en la vida real… ¿Cómo se vería físicamente?

Cuando se habla de Jesús o Jesucristo, el hombre más representativo de la religión católica, muchos imaginan a un hombre de tez blanca, con rizos castaños claros y ojos azules.

Pero lo cierto es que varias investigaciones han arrojado que esto difiere de la realidad, teniendo en cuenta el lugar que habitaba y las costumbres y cultura de aquel entonces.

Entonces, ¿por qué no aprovechar Semana Santa para aprender este dato?

En primer lugar, hay que recordar que era palestino, vivía en una zona donde el sol no permitiría que su piel fuera blanca ni su cabello rubio, como lo señala en Eevandaag.

Quizá esto mismo fue lo que inspiró al artista holandés Bas Uterwijk, un fotógrafo experto que ha hecho público su trabajo, sorprendiendo al mundo.

Según relata, ha sido fotógrafo profesional durante los últimos 14 años, pero tiene experiencia en imágenes generadas por computador y efectos especiales.

Según explica, esta aplicación permite combinar múltiples fuentes de rostros y fusionarlas en una versión sintetizada, según las decisiones artísticas del usuario.

“Lo uso para crear personajes históricos y de ficción”, respondió.

Inició un trabajo jugando con las distintas representaciones que se le ha dado a Jesús de Nazareth a lo largo de la historia y de las distintas corrientes religiosas.

My Jesus portrait is going pretty viral on Twitter at the moment, without me being tagged so for everyone interested here is a little info on the process of constructing it:

@OmarjSakr pic.twitter.com/olPz5PIDSV

— Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) September 1, 2020