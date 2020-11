Joven comparte impresionante cambio de sexo y se viraliza en TikTok

Compartir esta publicación













Rcientemente, en la red social TikTok ha causado sensación la historia de un joven que compartió un video donde muestra el antes y el después de su transición de género.

Nicolás, pasó 20 años viviendo en un cuerpo que no sentía como suyo. Pues aunque nació con un sexo biológico femenino, Nicole (como se llamaba antes) no era como se sentía identificado, pues jamás se sintió como una mujer.

Tras un largo proceso de aceptación y de una operación de reasignación de sexo, es como Nicolás finalmente pudo sentirse cómodo en su propia piel.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Indignante! Obligan a niña de 13 años a casarse con hombre de 48 años

El joven decidió celebrar este cambio con un impactante e increíble video en TikTok en el que muestra cómo se veía en su vida pasada como mujer y lo feliz que era ahora como el hombre que siempre fue.

Hasta hora el video de Nicolás cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en TikTok.

“Nunca voy a ocultar mi pasado porque mi pasado es parte de lo que soy. Pero también cuento que en esas fotos van a a ver a una Nicole muy femenina que parece contenta…Bueno, la verdad es que no era feliz, para nada”, dijo Nicolás al sitio de noticias Infobae.

También habló de cómo desde pequeño vivió una lucha consigo mismo para ocutlar su verdadera identidad de género:

“Yo jugaba con pastillitas Tic Tac, tenía 8 años más o menos. Me tomaba una y me transformaba en Nicolás y me comportaba como un nene. Pero era un secreto y antes de que alguien se diera cuenta me tomaba otra para volver a ser Nicole.”

Ahora, a un año de su operación, Nicolás vive muy feliz junto con su novia Bárbara.