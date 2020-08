Niega Estado pruebas Covid, exigen pagarla

Compartir esta publicación













Eliazar acudió a Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, con todos los síntomas del Covid, fiebre alta y constante tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, con referencia de médico de un módulo de salud y al solicitar la prueba de PCR le dijeron que no tenían, pero si se la quería hacer le costaba 4 mil pesos.

Cuando hace dos semanas el doctor Óscar Gerardo González Arrambide en entrevista, dijo que toda persona que fuera referida de los módulos de salud o alguna otra institución pública no tendría costo, pero sí para quienes quieran hacer estas pruebas.

“Me dijeron que no estaban haciendo la prueba, pero que si la quería tiene un valor de 4 mil pesos, y me dieron un RFC de la Secretaría de Salud, pero si no tengo para consultar con un médico particular, menos para pagar esta prueba, cuando se supone no debe de tener costo”, expresó Eliazar Salas.

Ante esta situación, no le quedó de otra más que regresar a casa, seguir tomando Paracetamol y Claritromicina que le dieron en el módulo, en lo que le hacían la prueba y le confirmaban que tenía Covid para que iniciara un tratamiento adecuado.

EL modulo respiratorio no funciona, pese a que es necesario para quienes tienen síntomas.

EPIDEMIÓLOGO CONTAGIADO

Mientras que las personas que son referidas por trabajadores de la Secretaría de Salud para la prueba PCR y les son negados estos estudios a menos de que lo paguen, el epidemiólogo de este departamento, el doctor Morales, se contagió de Covid realizando su deber.

DENUNCIAN MALAS CONDICIONES

Las irregularidades en este departamento son muchas, al menos así denuncian los trabajadores sanitarios, desde el no usar el cubrebocas en el departamento de Epidemiología, hacer uso del refrigerador que debería de ser exclusivo para mantener las pruebas en condiciones óptimas hasta ser trasladadas a Ciudad Victoria, y en el cual colocan aguas, refrescos y sus alimentos.

Sobre la mesa en la que laboran con los documentos colocan las aguas y productos chatarras.

El hombre argumentó que no puede pagar un médico particular, menos la prueba.

RESPIRATORIO NO FUNCIONA

El módulo -filtro- respiratorio que se tenía a unos cuantos pasos de donde se realizan las pruebas de PCR ya no está, en su lugar hay un archivero, una camilla, cuando antes éste sí estaba, por lo que los pacientes son formados frente al edificio de lo que son las oficinas administrativas de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

Mientras que a la entrada de esta institución de salud el sanitizador que fue colocado no funciona, muy pocas veces ha trabajado, y el Triage Respiratorio que se tiene entre el departamento de Tuberculosis y el Centro de Salud Parque Industrial Oradel, sólo funciona en el turno matutino.

