Conoce el caso de la “niña perro” en la zona sur de Tamaulipas

Compartir esta publicación













Una peculiar historia se ha vuelto viral en redes sociales durante las últimas horas, se trata del caso de una niña con comportamiento de perro que diversas cámaras de seguridad han logrado grabar y aseguran provienen de sectores en la zona sur del estado.

De acuerdo a la publicación de Facebook que difundió el video, señala que en el 2009 un medio local publicó una noticia impactante sobre una niña con apariencia de perro, que en aquel entonces contaba con 14 años de edad y se rumoraba que su madre la mantenía escondida en su casa.

Niña perro ¿Verdad o mentira?

Sin embargo aseguran que 11 años después, cámaras de seguridad volvieron a captarla recorriendo las calles con su peculiar forma de correr como un perro.

PODRÍA INTERESARTE: Hombre muere en Texas tras contraer coronavirus en ‘Fiesta Covid’

La cuenta de Facebook “La sociedad de medianoche” indican que las cámaras de circuito cerrado de una casa en la Colonia Ampliación Unidad Nacional captaron a la ahora joven.

El video que ya fue replicado en otras cuentas de usuario cuenta con miles de reproducciones y las opiniones de los usuarios se encuentran divididos, mientras algunos dudan de la veracidad de la historia, otro aseguran conocer el tema.

Tampico, ciudad llena de mitos y misterios

En esta ciudad del violento estado de Tamaulipas, en el noreste de México, muchos creen que los extraterrestres llevan décadas protegiéndolos de los huracanes, que luego de avanzar con fuerza hacia sus costas, se detienen de forma abrupta y, misteriosamente, cambian de rumbo.

Dicen que los han visto. Que hay una base submarina a unos 40 kilómetros de la costa. Que vieron sus naves, esferas, triángulos, luces. Que vieron cosas.

Y lo dicen abiertamente.

La experiencia de don Alonso

Fernando Alonso Gallardo, de 68 años, ingeniero civil, empresario, exteniente, jubilado de la petrolera estatal Pemex, tiene el rostro tostado por el picante sol de Playa Miramar, una ancha franja de arena de 10 kilómetros de largo.

Por los barrotes de las ventanas de “El Mexicano”, su restaurante frente a la playa, se cuelan el sonido de una cumbia argentina misógina y una bienvenida brisa del golfo de México.

Masticando cada palabra, me cuenta su historia, que como la de muchos otros de por aquí, involucra avistamientos de objetos voladores no identificados.

En 1933, cuando los huracanes todavía no tenían nombre, uno de categoría 5 golpeó a Tampico, la ciudad donde nació, ubicada tan cerca de Ciudad Madero que apenas se distinguen la una de la otra.

El restaurante de su padre no sobrevivió. Construyeron otro.

Pero en 1955, el huracán Hilda, que inundó tres cuartas partes de la ciudad y dejó a 20.000 personas sin hogar, lo volvió a tumbar.

“Pienso que en esa época no había extraterrestres, si no, no hubiera ocurrido tanto desastre”, le dice don Alonso a BBC Mundo.

Los huracanes también llegaron en 1947, 1951 y 1966. Luego dejaron de golpear.

Hay investigadores que opinan que el motivo del desvío es la presencia de corrientes de agua fría en la zona.

Pero en Tampico y Ciudad Madero nadie ignora que existe la creencia de que algo sobrenatural defiende estas tierras.