Solicitan sangre y ayuda para Devany

Devany tiene 5 años, y lucha contra el cáncer –leucemia linfoblástica aguda tipo B-, requiere con urgencia 3 paquetes de plaquetas para poder subir sus niveles, la pequeña lucha de la mano de su madre y de los doctores para salvar su vida.

Aunque Devany es sangre O +, el personal de Salud del Hospital General de Zona no. 11 del Seguro Social en donde se encuentra en el área de pediatría en la cama 203, en espera de que lleguen los donadores, y que hasta ahora han sido imposibles conseguir.

“Mi hija necesita de 3 paquetes de plaquetas, el sábado se me complicó, y nos fuimos a urgencias al hospital en donde la internaron y le colocaron 3 unidades de sangre, pero ahora necesitamos mucho estas plaquetas, y no tenemos donadores”, expresó Estrella Reyes, madre de Devany.

Comentó que el Laboratorio de este hospital no cuenta con las plaquetas, por lo que es urgente que ella las consiga, pero en lo particular le cuestan 2 mil 500 pesos, y no tiene los medios para poder pagarlos, por lo que pide el apoyo de la comunidad para que su hija pueda vencer a esta terrible enfermedad, que tiene postrada a su pequeña “guerrera”.

Las personas que deseen ser donadores de plaquetas pueden comunicarse con Estrella al teléfono 867 273-40-02 y les pueda informar de cómo acudir para donar las plaquetas a su niña o bien hacer sus aportaciones económicas a la cuenta 4152 3135 7505 1466 de la sucursal Bancomer que está a su nombre Estrella Marisol Reyes Sánchez.