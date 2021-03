Niña recibe clases online en la calle mientras ayuda a su madre

La madre y la niña a quienes la pandemia no les ha dejado poder resguardarse en casa es por eso que recibe sus clases online en la calle

Niña recibe clases online: Se han viralizado fotografías de una niña sentada en un “saloncito de clases online” improvisado pues su pupitre no es más que un carrito de supermercado, un celular y sus audífonos, todo esto mientras acompaña a su mamá a vender productos.

No todos los pequeños pueden tomar sus clases en linea en casa ya que mujeres tienen que trabajar y cargan con sus niños y niñas a realizar sus labores y más si son del tipo comerciante, aunque tomar las clases online en la calle es muy difícil sobre todo por el bullicio del trafico.

La madre y una hija a quienes la pandemia no les ha dejado poder resguardarse en casa, pues no tienen los medios para sustentar los altos costos que significa no trabajar por semanas y meses.

Domi, es una niña chilena de 10 años que, como cualquier otra estudiante, debe asistir al colegio a distancia, pero a diferencia de sus compañeros,ella lo hace en plena calle pues ayuda a su madre a vender artículos de manera ambulante. Aunque cabe señalar que en México también se han documentado estos casos similares.

Claudia Gómez, la madre, afirma que Domiestá más segura con ella que sola en casa y por fortuna los profesores han entendido la situación sin castigar las ausencias de la hija.

“En la mañana, les dice a los profesores, ‘estoy ausente, vamos para el trabajo con mi mamá’ y los profesores entienden porque es nuestra realidad, como comerciantes”, explica Claudia.

La madre no quiere que su pequeña deje sus estudios, para ella es primordial que se mantenga asistiendo a clases, pero reconoce no tener otra opción y eso significa que por el momento deban soportar las incomodidades.

Pese a la situación, la madre se siente orgullosa, ahora la foto de Domi recorre las redes sociales, mostrando ser un ejemplo de responsabilidad a su corta edad.

