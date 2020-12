Niña de 3 años muere en el auto mientras sus padres veían series

AUSTRALIA.- Una niña de tres años murió luego de que su madre Laura Black de 37 años y su novio Aaron Hill de 29, dejaran a la menor de nombre Rylee Rose olvidada en el auto por ocho horas, el cual estaba a uno 32º C mientras ellos se mantenían ocupados viendo series en Netflix.

Cuando la pareja subió de nueva cuenta al auto cuando se disponían a ir por sus hijas mayores a la escuela, se dieron cuenta que habían dejado olvidada a la pequeña niña quien yacía recostada en el asiento trasero, por lo que de inmediato la trasladaron al hospital Townsville University en Australia.

Sin embargo, al arribar al hospital, los médicos ya no pudieron hacer nada por la Rylee de tres años quien se había desvanecido desde que el auto se estacionó en la casa de la pareja desde las 9 de la mañana; la menor terminó perdiendo la vida de manera inevitable.

La pareja -quien se había mudado para vivir juntos a penas dos semanas atrás- fueron detenidos y enviados a prisión en donde permanecieron durante dos días, pero fueron puestos en libertad bajo fianza mientras esperan su juicio; mientras tanto, el abogado ha alegado que se trató de “un acto no intencionado”.

#BREAKING A Townsville mother and her boyfriend accused of manslaughter after 3yo Rylee Rose Black died in a hot car have been granted bail. A court has heard that the couple was allegedly watching Shameless while the young girl was in the car. @tsv_bulletin

— Ashley Pillhofer (@ashpillhofer) November 30, 2020