Niña casi se ahoga con nugget; tenía un trozo de cubrebocas

Una desagradable experiencia se llevó una familia cuando una pequeña estuvo a punto de morir asfixiada con un nugget que tenía un extraño objeto adentro.

Así le sucedió a Laura Arber, de 32 años, quien compró comida para sus hijos a un McDonald’s de Aldershot, en Reino Unido. En medio de la ingesta de alimentos, por poco pierde a su hija Maddie, de seis años, quien se atragantó con una supuesta nugget de pollo. Resulta que al ver que su hija se estaba ahogando, la mujer de inmediato intentó salvarla, pero al sacar el alimento de la boca descubrió que se trataba de una mascarilla quirúrgica.

“Era una mascarilla, y estaba completamente cocida dentro del trozo de pollo. Primero no pude ver lo que era, pero miré dentro de la caja de nuggets y vi que había algo azul que sobresalía de dentro de otra de las piezas. Era una mascarilla, cocinada, como si fuese un chicle. Asqueroso. Si no hubiese estado en la habitación, no sé lo que hubiese sucedido”, contó la mujer para BBC.

De acuerdo con su testimonio, Laura reveló que tras el incidente regresó al establecimiento de McDonald’s para hablar con el responsable de la tienda; sin embargo, recibió como respuesta que las nuggets no se preparaban en sus cocinas. Ante esta justificación Laura Arber decidió alertar a todas las personas: “solo porque diga Happy Meal no significa que sea seguro”, dijo.

Al respecto, la cadena de comida rápida explicó lo siguiente:

“En el momento en el que nos enteramos de lo sucedido abrimos una investigación con el proveedor de los nuggets y hemos tomado las acciones necesarias para que cualquier producto de este proveedor sea retirado de nuestros restaurantes”.

“Nos gustaría pedir disculpas a esta clienta en cuestión y dejar claro que actualmente están en conversaciones con nuestro departamento de atención al cliente”, señaló el establecimiento.

