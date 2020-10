Niña sufre terribles quemaduras en la cara por gel antibacterial; se incendió

Compartir esta publicación













Mientras una niña jugaba con otros en las inmediaciones de su casa, sufrió de quemaduras faciales luego de que el gel antibacterial que utilizaba se incendió.

Los hechos se registraron en la ciudad de Toledo, Ohio, Estados Unidos, donde, de acuerdo al medio Mirror, la niña había estado jugando con su hermano mayor, su prima y un vecino, mientras los vigilaba una niñera.

Lamentablemente, uno de ellos prendió un encendedor y, al mismo tiempo, presionó el recipiente con el gel antibacterial, lo cual provocó un fuerte incendio que lastimaría gravemente a la pequeña.

La niña, Izabella Reaume, fue llevada a una clínica, donde los médicos hicieron todo lo posible para reducir el daño de las heridas que el fuego provocó. Afortunadamente, la recuperación de Izabella no necesitará de injertos en la piel y sus cicatrices se encuentran completamente cerradas.

Gel antibacterial

La madre de Izabella había salido a trabajar 45 minutos antes cuando el accidente ocurrió, por lo que la niñera tuvo que llamarle por teléfono. Larrissa Schaffenberg de 29 años llegó al hospital donde habían trasladado a Izabella.

“Con suerte, la prenda de presión ayudará a presionar y aplanar las cicatrices de Izabella para que su rostro sane lo mejor que pueda. Es posible que tenga que usar esto durante los próximos años, solo depende de qué tan rápido se repare su pequeño cuerpo”, explicó su madre a Mirror.

Por último, la mamá detalló lo desgarrador que es ver a su hija con la cara quemada.

“Es desgarrador, mi pequeña cree que ahora es fea. Tengo que decirle todos los días que es hermosa y que no tienes que verte igual que todos los demás para ser hermosa, pero muchas veces no me cree”, dijo Larrissa.

