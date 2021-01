Niñera mexicana estuvo presa en Austin acusada de matar a un bebé; 18 años después la declaran inocente

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Una niñera mexicana declarada culpable en Texas de asesinar a un bebé en 2003 al que estaba cuidando fue liberada de prisión bajo fianza el miércoles después que una jueza determinó que nueva evidencia muestra que no lo lastimó intencionalmente.

La jueza de distrito Karen Sage, del condado Travis, ordenó que Rosa Jiménez fuese puesta en libertad, citando “evidencia clara y convincente”. La Corte de Apelaciones Penales de Texas tomará la decisión final sobre si anula la sentencia de Jiménez o concede un nuevo juicio.

Jiménez, la niñera mexicana ha cumplido 15 años en prisión por la muerte de Bryan Gutierrez, de 21 meses, quien falleció asfixiado con un fajo de toallas de papel mientras ella lo cuidaba.

Sage emitió su fallo después de los testimonios de tres pediatras especialistas en vías respiratorias que afirmaron que Jiménez no podría haber introducido por la fuerza el fajo por la garganta del menor, como argumentaron los fiscales en el juicio original a ella en 2005. La fiscalía del condado Travis presentó una declaración jurada que afirma que uno de los expertos que testificó en el juicio original cambió de opinión tras revisar las nuevas declaraciones de los expertos en vías respiratorias.

“La justicia retrasada es justicia negada, y yo lamento profundamente esto”, dijo Sage en su fallo.

Durante una conferencia de prensa con el organismo activista Innocence Project tras su liberación, la niñera mexicana agradeció a sus partidarios por respaldarla “todos estos años”.

