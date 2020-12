Niño gasta más de 300 mil pesos de la tarjeta de su mamá, jugando Sonic Forces

En esta época en que lo digital es lo de hoy han aumentado los ataques cibernéticos. Actualmente está latente el miedo a que te hackeen una banca móvil o que roben los datos de tus tarjetas para hacer transacciones no autorizadas. Sin embargo, éste no fue el caso de una mujer en Estados Unidos que vio cargos por 16 mil dólares (casi 323 mil pesos al cambio actual), y que alertó de fraude a su banco y a Apple; pero el verdadero autor de los gastos fue su hijo de 6 años jugando Sonic Forces en su iPad.

Jessica Johnson, una empleada del ramo de bienes raíces en Connecticut, Estados Unidos, ahora tiene que saldar las deudas generadas por su hijo George, en un año donde han reducido sus ingresos ya que gana por comisiones.

We've just soft launched our new mobile game, Sonic Forces: Speed Battle. Follow our journey at https://t.co/yLltWE90X5 pic.twitter.com/6FeBePSVoP

— SEGA HARDlight (@SEGAHARDlight) September 20, 2017